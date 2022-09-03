В Дагестане почтили память жертв терроризма

Сегодня, 3 сентября, россияне чтут память жертв Беслана и террактов, происходивших в Москве, Дагестане, Будённовске, Первомайском и других регионов нашей Родины.

В эти дни в Дагестане отмечают 23-летие разгрома бандформирований на территории республики. В нашей памяти запечатлены события 1999 года. Для защиты конституционного строя и целостности отчизны тогда были созданы отряды самообороны. Они вместе с федеральными силами дали бандитам мощный отпор.

Никто не сможет заставить нас испугаться и отступить. Мы любим свою родину - Россию, многонациональной Дагестан. Наша память - эта дань уважения всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашей великой родины и прекрасного края Дагестана.

Сегодня в акцииакции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом, участвуют ветераны войны, ищвестные спортсмены и деятели искусств. На сцене выступали двухкратный чемпион мира по ММА Магомед Магомедшарипович, председатель Союза музыкантовмузыкантов РД, профессор Хан Мирзаханов, председатель совета ветеранов г. Махачкала Марис Сиражутинович, заведующий кульмассовой работы и патриотического воспитания студенческой молодёжи центра культуры ДГМУ, народный артист РД, народный герой Кавказа, участник войны Афганистана, Чехословакии, народное ополчение "Интербригада", десантник Абдулла Алиевич Фаталиев.

Также выступали заслуженные артисты дагестанский эстрады и учащиеся детских школ искусств РД.

Патимат Мирзаева