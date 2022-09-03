ЗАМАНА - В Дагестане почтили память жертв терроризма

В Дагестане почтили память жертв терроризма

Автор
03 сентября, 2022. Суббота 17:22
|||
В Дагестане почтили память жертв терроризма

За последние десятилетия в нашей стране произошло большое количество страшных террористических актов.

В Дагестане почтили память жертв терроризма
Антитеррор

Сегодня, 3 сентября, россияне чтут память жертв Беслана и террактов, происходивших в Москве, Дагестане, Будённовске, Первомайском и других регионов нашей Родины.
В эти дни в Дагестане отмечают 23-летие разгрома бандформирований на территории республики. В нашей памяти запечатлены события 1999 года. Для защиты конституционного строя и целостности отчизны тогда были созданы отряды самообороны. Они вместе с федеральными силами дали бандитам мощный отпор.
Никто не сможет заставить нас испугаться и отступить. Мы любим свою родину - Россию, многонациональной Дагестан. Наша память - эта дань уважения всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашей великой родины и прекрасного края Дагестана.
Сегодня в акцииакции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом, участвуют ветераны войны, ищвестные спортсмены и деятели искусств. На сцене выступали двухкратный чемпион мира по ММА Магомед Магомедшарипович, председатель Союза музыкантовмузыкантов РД, профессор Хан Мирзаханов, председатель совета ветеранов г. Махачкала Марис Сиражутинович, заведующий кульмассовой работы и патриотического воспитания студенческой молодёжи центра культуры ДГМУ, народный артист РД, народный герой Кавказа, участник войны Афганистана, Чехословакии, народное ополчение "Интербригада", десантник Абдулла Алиевич Фаталиев.
Также выступали заслуженные артисты дагестанский эстрады и учащиеся детских школ искусств РД.

Патимат Мирзаева

Прочитано 14 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top