Начиная совещание, премьер заметил, что оперативная обстановка в регионе в сфере противодействия терроризму в текущем году сохранила тенденцию к нормализации. При этом продолжают проявляться предпосылки к созданию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных взглядов.

«На протяжении ряда лет принимаемыми мерами в республике получается не допустить совершения преступлений террористической направленности.

В 2022 году пресечена работа участников бандподполья по формированию 15 законспирированных ячеек в целях совершения преступлений террористической направленности. На начало лета этого года предотвращено 3 преступления террористической направленности, нейтрализованы два бандита, арестованы 37 боевиков и их пособников», – рассказал Абдулмуслимов. Подробнее можно прочитать тут.