ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Оперативная обстановка в Дагестане в области противодействия терроризму сохранила тенденцию к нормализации»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Оперативная обстановка в Дагестане в области противодействия терроризму сохранила тенденцию к нормализации»

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06 июля, 2022. Среда 14:41
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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Оперативная обстановка в Дагестане в области противодействия терроризму сохранила тенденцию к нормализации»

В администрации Унцукульского района вчера, 5 июля, под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание антитеррористической комиссии муниципалитета.

Начиная совещание, премьер заметил, что оперативная обстановка в регионе в сфере противодействия терроризму в текущем году сохранила тенденцию к нормализации. При этом продолжают проявляться предпосылки к созданию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных взглядов.

«На протяжении ряда лет принимаемыми мерами в республике получается не допустить совершения преступлений террористической направленности.

В 2022 году пресечена работа участников бандподполья по формированию 15 законспирированных ячеек в целях совершения преступлений террористической направленности. На начало лета этого года предотвращено 3 преступления террористической направленности, нейтрализованы два бандита, арестованы 37 боевиков и их пособников», – рассказал Абдулмуслимов. Подробнее можно прочитать тут.

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Оперативная обстановка в Дагестане в области противодействия терроризму сохранила тенденцию к нормализации»
Антитеррор
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