ЗАМАНА - Жительница Махачкалы подозревается в финансировании терроризма на 120 тыс. рублей

Жительница Махачкалы подозревается в финансировании терроризма на 120 тыс. рублей

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23 ноября, 2021. Вторник 15:37
Жительница Махачкалы подозревается в финансировании терроризма на 120 тыс. рублей

Следственный комитет начал уголовное дело против дагестанки из-за финансирования терроризма, информирует РИА "Дагестан".

Жительница Махачкалы подозревается в финансировании терроризма на 120 тыс. рублей
Антитеррор

Как сообщают, зимой 2019 года женщина, которая была осведомлена, что решением Верховного Суда России международная организация «Исламское Государство» признана террористической и ее деятельность запрещена на территории страны, через местного жителя финансировала террористов, путем перечисления денег в сумме 120 000 рублей участнику этой запрещенной международной террористической организации.

Гражданка осознавала, что эти деньги предназначены для обеспечения незаконных банд и для совершения преступлений террористического характера. Она может получить до 15 лет лишения свободы.

 

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