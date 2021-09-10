ЗАМАНА - В Турции завершился показ антитеррористического фильма «Обманутые»

В Турции завершился показ антитеррористического фильма «Обманутые»

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10 сентября, 2021. Пятница 11:53
В Турции завершился показ антитеррористического фильма «Обманутые»

В Турции подвели итоги цикла мероприятий по показу документального фильма «Обманутые. Часть 2». Заключительный показ фильма главного редактора дагестанской газеты «Голос степи» Эльмиры Кожаевой прошел в городе Анталья.

В Турции завершился показ антитеррористического фильма «Обманутые»
Антитеррор

На площадке культурно-просветительского общества «Столица» для учащихся Московской Международной школы Кожаева провела урок истории Дагестана.

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