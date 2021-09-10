На площадке культурно-просветительского общества «Столица» для учащихся Московской Международной школы Кожаева провела урок истории Дагестана.
Подробнее – здесь.
В Турции подвели итоги цикла мероприятий по показу документального фильма «Обманутые. Часть 2». Заключительный показ фильма главного редактора дагестанской газеты «Голос степи» Эльмиры Кожаевой прошел в городе Анталья.
На площадке культурно-просветительского общества «Столица» для учащихся Московской Международной школы Кожаева провела урок истории Дагестана.
Подробнее – здесь.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..