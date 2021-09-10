ЗАМАНА - В Дагестане ликвидировали двух боевиков

В Дагестане ликвидировали двух боевиков

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10 сентября, 2021. Пятница 09:21
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Силовиками была проведена операция в Буйнакском районе региона, передает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Антитеррор
В лесу были найдены двое вооруженных мужчин. Дабы остановить теракт, ФСБ активировала режим КТО. Как сообщают, мужчинам предложили убрать оружие и сдаться силовикам. Те предложение проигнорировали и открыли огонь. Были ликвидированы. На месте происшествия были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, а в автомобиле бандитов — готовая к использованию бомба. Следствие будет продолжаться.
 

 

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