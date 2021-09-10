В лесу были найдены двое вооруженных мужчин. Дабы остановить теракт, ФСБ активировала режим КТО. Как сообщают, мужчинам предложили убрать оружие и сдаться силовикам. Те предложение проигнорировали и открыли огонь. Были ликвидированы.

На месте происшествия были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, а в автомобиле бандитов — готовая к использованию бомба. Следствие будет продолжаться.



