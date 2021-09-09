В Махачкале пройдет представление «Работаем, брат!»
- Автор Диляра
- 09 сентября, 2021. Четверг 09:32
10 сентября в Кумыкском театре Махачкалы пройдет премьера театрализованного представления «Работаем, брат!», посвященная памяти Героя России Магомеду Нурбагандову.
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