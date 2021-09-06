ЗАМАНА - В Дагестане проходит акция «Чтобы помнили»

В Дагестане проходит акция «Чтобы помнили»

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06 сентября, 2021. Понедельник 21:42
В Дагестане проходит акция «Чтобы помнили»

В Дагестане стартовала акция «Чтобы помнили», под ее эгидой в Буйнакске провели классные часы для учащихся 11 классов.

В Дагестане проходит акция «Чтобы помнили»
Антитеррор

С лекцией выступил первый заместитель министра информации и печати РД Рустам Джалаков и заместитель главы администрации города Саид Гамзатов. Они рассказали школьникам почему 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом и раздали 700 наборов плакатов, где есть большая часть информации и героях Дагестана.

 

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