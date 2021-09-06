ЗАМАНА - 3 сентября ЦУР РД показал школьникам антитеррористические видеоролики

3 сентября ЦУР РД показал школьникам антитеррористические видеоролики

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06 сентября, 2021. Понедельник 19:26
3 сентября ЦУР РД показал школьникам антитеррористические видеоролики

3 сентября подполковник в отставке МВД по РД, член союза журналистов России, аналитик Центра управления регионом РД Фатина Убайдатова встретилась со школьниками 9-11 классов многопрофильного лицея №9 города Махачкалы.

3 сентября ЦУР РД показал школьникам антитеррористические видеоролики
Антитеррор

В ходе встречи ребятам были презентованы видеоролики «Я выбираю жизнь». Как рассказали организаторы, в видео рассказывается о сломанных и искалеченных судьбах участников незаконных бандформирований.

 

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