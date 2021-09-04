ЗАМАНА - Сергей Меликов возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Сергей Меликов возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

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04 сентября, 2021. Суббота 00:26
Сергей Меликов возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, 3 сентября, совместно с юнармейцами и сотрудниками правоохранительных органов почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. 

Сергей Меликов возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
Антитеррор

Они возложили цветы к Мемориалу у здания МВД Дагестана.

Отметим, что почтили память погибших по всему Дагестана.

 

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