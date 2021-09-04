Они возложили цветы к Мемориалу у здания МВД Дагестана.
Отметим, что почтили память погибших по всему Дагестана.
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, 3 сентября, совместно с юнармейцами и сотрудниками правоохранительных органов почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Они возложили цветы к Мемориалу у здания МВД Дагестана.
Отметим, что почтили память погибших по всему Дагестана.
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