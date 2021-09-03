В Дагестане почтили память погибших в трагедии в Беслане

Почти во всех школах республики прошли мероприятия, посвященные трагедии в Беслановской школе в 2004 году. Напомним, что 17 лет назад террористы захватили школу в Беслане и удерживали детей, родителей и учителей в течение трех дней. В память о погибших в школах провели разъяснительные беседы со школьниками, были розданы буклеты «Вместе против террора», оформили стенды «Мы против террора» и т.д. В акции в этом году приняли участие более 100 тысяч дагестанских школьников и студентов.