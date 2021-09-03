ЗАМАНА - В Дагестане почтили память погибших в трагедии в Беслане

В Дагестане почтили память погибших в трагедии в Беслане

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03 сентября, 2021. Пятница 21:03
В Дагестане почтили память погибших в трагедии в Беслане

3 сентября в День солидарности борьбы с терроризмом в Дагестане прошли памятные мероприятия.

В Дагестане почтили память погибших в трагедии в Беслане
Антитеррор

Почти во всех школах республики прошли мероприятия, посвященные трагедии в Беслановской школе в 2004 году. Напомним, что 17 лет назад террористы захватили школу в Беслане и удерживали детей, родителей и учителей в течение трех дней. В память о погибших в школах провели разъяснительные беседы со школьниками, были розданы буклеты «Вместе против террора», оформили стенды «Мы против террора» и т.д. В акции в этом году приняли участие более 100 тысяч дагестанских школьников и студентов.

 

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