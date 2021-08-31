Подробнее о том, как вспоминали тяжёлый август 1999 года – здесь.
Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия
- Автор Арслан
- 31 августа, 2021. Вторник 14:37
Мероприятие в честь 22й годовщины с разгрома международных бандформирований в Дагестане организовало молодежное сообщество «Время М». Об этом сообщается на странице АНО МС «Время-М» в Instagram.
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