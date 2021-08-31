ЗАМАНА - Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия

Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия

Автор
31 августа, 2021. Вторник 14:37
Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия

Мероприятие в честь 22й годовщины с разгрома международных бандформирований в Дагестане организовало молодежное сообщество «Время М». Об этом сообщается на странице АНО МС «Время-М» в Instagram.

Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия
Антитеррор

Подробнее о том, как вспоминали тяжёлый август 1999 года – здесь.

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top