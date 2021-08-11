В Махачкале стартовал цикл съёмок телепередач, посвящённых профилактике идеологии терроризма

Автор Диляра

9 августа Махачкале стартовал цикл съёмок телепередач, посвящённых профилактике идеологии терроризма, организованных Министерством по национальной политике РД.

Передачи проводятся в формате ток-шоу, ведущим выступает журналист Заур Газиев. В обсуждении поднятых на передачах проблем принимают участие представители республиканских министерств и ведомств, средств массовой информации, Экспертного совета при Антитеррористической комиссии в РД, общественных и религиозных организаций, образовательных учреждений республики. В рамках первого съёмочного дня эксперты обсудили такие темы как: Терроризм - идеология лжи; Разные, но равные (об этноконфессиональном многообразии народов Дагестана); Духовная безопасность (обеспечение религиозных прав и свобод как фактор противодействия идеологии терроризма); Преступление и наказание (ответственность за преступления террористической направленности). В рамках обозначенных тем участники обсудили широкий спектр вопросов, касающийся проблем противодействия идеологии терроризма, в частности в молодёжной среде. Как отметил начальник отдела мониторинга и анализа религиозной ситуации и профилактики конфликтов на религиозной почве Миннаца РД Магомед Магомедов: «Эксперты сошлись во мнении, что главными причинами заражения молодёжи радикальной идеологией остаются плохое воспитание в семье и низкий уровень знаний, в том числе религиозных. В этой связи целесообразным видится объединение усилий власти, общества, семьи в комплексном воспитании подрастающего поколения. Только вместе мы сможем вырастить здоровую молодёжь, которой будут чужды крайние взгляды». Съёмки передач проводятся в рамках реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».