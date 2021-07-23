В июле в Дагестан вернулось 20 детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии
- Автор Диляра
- 23 июля, 2021. Пятница 22:01
В июле этого года в Дагестан вернули 20 детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии. Из них 5х вернули в Карабудахкентский район, сообщили в администрации района.
Встречали детей представители аппарата Антитеррористической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования, отдела опеки и попечительства и глава села. Также с детьми встретился, и заместитель главы района Магомедганип Зухумов делегация проверила условия проживания детей, к ним закрепили опеку и педагога-психолога.
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