В Ставрополе выявлено два десятка интернет сайтов с опасным контентом
- Автор Диляра
- 15 июля, 2021. Четверг 00:26
За 2021 год в Ставрополе было выявлено два десятка опасных интернет сайтов.
Выявлены они были кибер-дружиной, которая создана на муниципальном уровне. Сообщает Московский комсомолец. Все собраны материалы направлены в правоохранительные органы для проверки и блокировки их.
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