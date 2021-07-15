В Ставрополе выявлено два десятка интернет сайтов с опасным контентом

Автор Диляра

За 2021 год в Ставрополе было выявлено два десятка опасных интернет сайтов.

Выявлены они были кибер-дружиной, которая создана на муниципальном уровне. Сообщает Московский комсомолец. Все собраны материалы направлены в правоохранительные органы для проверки и блокировки их.