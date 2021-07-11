Росгвардейцы провели памятный митинг в честь Магомеда Нурбагандова

10 июля в управлении вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии почтили память Героя России Магомеда Нурбагандова. Мероприятие было посвящено 5-й годовщине гибели Нурбагандова.

Открывая мероприятие к присутствующим обратился помощник начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан по работе с ветеранами подполковник полиции в отставке Ильяс Насирханов. Он отметил, что Нурбагандов своим поступком вдохновил жителей страны и сотрудников правоохранительных органов.

Представитель Управления образования города Махачкалы Сежифат Магомедрасулова подчеркнула, что Магомед погиб ради спокойной жизни других.

Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальному памятнику.