Росгвардейцы провели памятный митинг в честь Магомеда Нурбагандова
- Автор Диляра
- 11 июля, 2021. Воскресенье 14:18
10 июля в управлении вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии почтили память Героя России Магомеда Нурбагандова. Мероприятие было посвящено 5-й годовщине гибели Нурбагандова.
Открывая мероприятие к присутствующим обратился помощник начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан по работе с ветеранами подполковник полиции в отставке Ильяс Насирханов. Он отметил, что Нурбагандов своим поступком вдохновил жителей страны и сотрудников правоохранительных органов.
Представитель Управления образования города Махачкалы Сежифат Магомедрасулова подчеркнула, что Магомед погиб ради спокойной жизни других.
Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальному памятнику.
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