Сергей Меликов: "Низкий поклон родителям Магомеда за воспитание настоящего патриота!"

Сегодня ровно 5 лет, как погиб Герой России Магомед Нурбагандов. Врио Главы Дагестана Сергей Меликов на своей странице написал, что героизм Магомеда не забыт и его помнят во всей стране.

"Время летит очень быстро: вот уже 5 лет прошло с того дня, когда скромный полицейский из Дагестана Магомед Нурбагандов произнёс последние в своей жизни слова, облетевшие весь мир и ставшие символом стойкости человеческого духа.

За мужество и верность долгу славному уроженцу Сергокалинского района присвоено звание Героя России посмертно. Однако Нурбагандов задолго до своей гибели уже был примером для подражания, достойной личностью во всех отношениях. У него остались жена и двое маленьких детей. Уверен, что память о подвиге отца, которую мы бережно будем хранить, поведёт их по верному пути",- написал на своей странице Меликов.

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Также он выразил благодарность родителем героя:"Низкий поклон родителям Магомеда за воспитание настоящего патриота! В тот роковой день, когда они потеряли сына, Дагестан обрёл своего Героя. Помним и гордимся!"