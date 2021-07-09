Героизм не забыт! Пять лет с момента гибели Магомеда Нурбагандова

Служил он юрисконсультом отдела вневедомственной охраны Управления ФСВНГ России по РД в городе Каспийске. Сам выходец из села Сергокала. В 2016 году 9 июля он приехал в село, где вместе с семьей выехали в лес на маевку. К отдыхающим подошли представители запрещенной организации на территории РФ и стали им угрожать, после того, как они узнали, что Магомед является сотрудником правоохранительных органов, начали требовать его сказать свои коллегам, чтобы те уходили с должностей. Но Нурбагандов ответил «Работайте, братья!», после этих слов его застрелили.

Весь процесс террористы записывали на телефон, вскоре несколько из них были убиты, а двоя задержаны. После осмотра тел был найден телефон, где обнаружилось данное видео, после чего и было обнародовано. Героический поступок Магомеда сразу нашел отклик у дагестанцев. Были проведены акции «Работайте, братья!» Молодежные активисты рассказывали горожанам о поступке Нурбагандова и расклеивали с разрешения владельцев стикеры с призывом героя на автомобили. Акцию поддержали не только в России, но и за ее пределами. В честь него названы улицы в селах и городах республики, а также школа в Сергокалинском районе. Напомним, что Указом Президента РФ Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.