В Махачкале обсудили информационное противодействие терроризму

Сегодня, 28 мая, на площадке исторического парка «Россия-моя история» «Россия – моя история» состоялась научно-практическая конференция по обсуждению актуальных проблем информационного противодействия идеологии терроризма, а также форм и методов информационной работы по противодействию идеологии терроризма в современных условиях.

Организатором мероприятия выступило Министерство информации и печати Дагестана. В нем приняли участие редакторы муниципальных и местных СМИ и журналисты, специализирующиеся на подготовке материалов антитеррористической направленности.

Открыл конференцию министр информации и печати Умаросман Гаджиев. Он поблагодарил представителей журналистского сообщества республики за продуктивную работу и нацелил их на активное сотрудничество в будущем.

Выступая с докладом руководитель на тему «Противодействие идеологии терроризма: «спящее» состояние и влияние извне» РИА «Дагестан» Магомед Алиевич, отметил, что степень ответственности СМИ в этой области колоссальная.

«У нас мало контента для детей, нужно работать и для них», - отметил Магомед Алиевич.

Руководитель ГБУ РД "ИКЦ" Мухтар Амиров выступает с докладом «Создание единого информационно-методического пространства по противодействию распространения идеологии терроризма в Республике Дагестан». Он напомнил об акции "Работайте, братья!", рассказав, что есть сайт, где можно скачать стикеры и узнать о истории Нурбагандова.

Журналист Эльмира Кожаева, автором сценария и режиссер документального фильма «Обманутые-2» рассказала с какими проблемами сталкивались во время съёмки фильма.

В завершении конференции были отмечены благодарственными письмами журналисты освещающие данную проблему.