ЗАМАНА - В Дагестане нашли крупный тайник с боеприпасами

В Дагестане нашли крупный тайник с боеприпасами

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21 мая, 2021. Пятница 10:56
В Дагестане нашли крупный тайник с боеприпасами

Тайник с оружием, в котором, по данным Интерфакс, были гранатометы, пулемет, взрывные устройства и многое другое, военные обнаружили недалеко от села Анди Ботлихского района республики.

В Дагестане нашли крупный тайник с боеприпасами
Антитеррор

Схрон с боеприпасами также насчитывал 116 выстрелов к подствольному гранатомету и больше 13 тыс. патронов различного калибра. Все это, как сообщает информагентство со ссылкой информированный источник, принадлежало преступнику, находящемуся в федеральном розыске по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования.

 

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