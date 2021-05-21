В Дагестане нашли крупный тайник с боеприпасами

Тайник с оружием, в котором, по данным Интерфакс, были гранатометы, пулемет, взрывные устройства и многое другое, военные обнаружили недалеко от села Анди Ботлихского района республики.

Схрон с боеприпасами также насчитывал 116 выстрелов к подствольному гранатомету и больше 13 тыс. патронов различного калибра. Все это, как сообщает информагентство со ссылкой информированный источник, принадлежало преступнику, находящемуся в федеральном розыске по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования.