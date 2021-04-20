ЗАМАНА - Житель Дагестана получил крупный срок за терроризм

Житель Дагестана получил крупный срок за терроризм

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20 апреля, 2021. Вторник 12:33
Житель Дагестана получил крупный срок за терроризм

К 15 годам колонии строгого режима за создание террористической организации в виде так называемой «спящей ячейки» получил уроженец города Каспийска Анвар Касумов, сообщает РИА «SM News».

Житель Дагестана получил крупный срок за терроризм
Антитеррор

Группировку преступник расширял, вовлекая в свои дела молодежь. По данным источника, злоумышленники готовились к нападению на сотрудников органов внутренних дел, совершению терактов и ряд других тяжких преступлений.

 

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