Группировку преступник расширял, вовлекая в свои дела молодежь. По данным источника, злоумышленники готовились к нападению на сотрудников органов внутренних дел, совершению терактов и ряд других тяжких преступлений.
Житель Дагестана получил крупный срок за терроризм
- Автор Арслан
- 20 апреля, 2021. Вторник 12:33
К 15 годам колонии строгого режима за создание террористической организации в виде так называемой «спящей ячейки» получил уроженец города Каспийска Анвар Касумов, сообщает РИА «SM News».