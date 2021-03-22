Более 100 патронов к стрелковому оружию, палатки, туристическую одежду, продукты и приспособления для приготовления пищи, по данным источника, могли принадлежать участникам ранее ликвидированной бандгруппы «Цумадинская».
В Дагестане нашли очередной тайник с боеприпасами
- Автор Арслан
- 22 марта, 2021. Понедельник 10:11
Уже второй по счету за последнее время схрон боевика обнаружили на территории Цумадинского района республики, сообщили в пресс-службе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе.
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