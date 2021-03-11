ЗАМАНА - В Махачкале силовики вступили в бой с бандитом

В Махачкале силовики вступили в бой с бандитом

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11 марта, 2021. Четверг 11:38
В Махачкале силовики вступили в бой с бандитом

Сторонник некоей международной террористической организации, готовивший, по информации Национального антитеррористического комитета, теракт, засел в одном из частных домов Советского района Махачкалы.

В Махачкале силовики вступили в бой с бандитом
Антитеррор

В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям, боевик открыл огонь.

Введен режим контртеррористической операции.

 

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