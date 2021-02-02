Подведены итоги деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооружённых Сил РФ

О том, что результатом деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооружённых Сил РФ, входящих в состав группировки, стала стабилизация обстановки на территории СКФО, в своем докладе на межведомственном совещании по подведению итогов служебно-боевой деятельности Объединенной группировки войск (сил) на Северном-Кавказе доложил командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук.

В частности, было отмечено, что за минувший год было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья.

Только сотрудники Росгвардии с начала года нейтрализовали 13 бандитов и свыше 30 участников и пособников бандподполья. Из незаконного оборота было изъято 410 единиц оружия и уничтожено 66 объектов инфраструктуры бандитов. Кстати, по информации НАК, всего в России с начала года ликвидировали 49 боевиков. Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

Руководивший совещанием в режиме видеоконференцсвязи заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Борукаев дал высокую оценку работе личного состава группировки и подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.