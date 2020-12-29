Спорт - увлекательное и полезное занятие, объединяющее представителей совершенно разных социальных и возрастных групп, способное отвлечь, в первую очередь, молодежь от влияния террористических группировок. Бесспорно, спорт может стать одной из эффективных форм противодействия терроризму, тем более что у молодого поколения есть возможность учиться на примерах спортсменов мирового масштаба, чьи имена известны каждому.
Спорт как способ борьбы с терроризмом
- Автор Хадижат
- 29 декабря, 2020. Вторник 20:41
Главная задача в борьбе с терроризмом - отвоевать умы и сердца людей.
Последнее от Хадижат
- Защитите своих детей от непоправимых поступков
- Число преступлений, совершаемых мужчинами, уменьшается после 25 лет
- В Махачкале арестован бывший начальник полиции
- Зикрула Ильясов: "Ничего негативного в том, что новый глава правительства подбирает команду под себя, нет".
- В рамках проекта «100 школ» в Агульском районе обновили школу