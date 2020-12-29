ЗАМАНА - Спорт как способ борьбы с терроризмом

Спорт как способ борьбы с терроризмом

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29 декабря, 2020. Вторник 20:41
Спорт как способ борьбы с терроризмом

Главная задача в борьбе с терроризмом - отвоевать умы и сердца людей.

Спорт - увлекательное и полезное занятие, объединяющее представителей совершенно разных социальных и возрастных групп, способное отвлечь, в первую очередь, молодежь от влияния террористических группировок. Бесспорно, спорт может стать одной из эффективных форм противодействия терроризму, тем более что у молодого поколения есть возможность учиться на примерах спортсменов мирового масштаба, чьи имена известны каждому. 

 

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