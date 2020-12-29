ЗАМАНА - Защитите своих детей от непоправимых поступков

Защитите своих детей от непоправимых поступков

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29 декабря, 2020. Вторник 20:05
Защитите своих детей от непоправимых поступков

Пропаганда экстремизма и терроризма в сети Интернет - одна из проблем, которая стоит перед современным обществом.

Молодежь, как наиболее мобильная и активная часть населения, широко использует социальные сети.

Первостепенная роль в ограждении несовершеннолетних и молодежи от влияния идей экстремизма и терроризма принадлежит родителям. Именно они, родители,  должны знать, как и от чего уберечь своих детей!

Как показывает следственно-судебная практика, наиболее уязвимым является подрастающее поколение в возрасте от 16 до 22 лет, когда формируется психика человека и самостоятельной личности.

Уделяйте внимание своим детям, не дайте им стать орудием экстремистов и террористов! Помните, что в первую очередь от Вас зависит, как сложится дальнейшая жизнь ваших детей!

Защитите своих детей, не дайте им совершить непоправимые поступки!

 

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