Число преступлений, совершаемых мужчинами, уменьшается после 25 лет

Нет ни одной научной теории, которая бы полностью охватывала все аспекты психологии терроризма и выявляла мотивы людей, вступающих в экстремистские организации.

Как отмечают авторы книги «Эволюционная психология и терроризм», по статистике, чаще всего террористами становятся молодые мужчины. Объясняют же ученые это, обращаясь к поведенческой биологии.

В период раннего взросления мужчины более склонны к рискованным действиям, а также у них отмечается высокий уровень тестостерона, считающегося одной из причин агрессивного поведения.

Исследования социального психолога Джеймса Дэббса показали, что число совершаемых мужчинами преступлений с применением насилия идет на убыль после достижения 25-летнего возраста.