ЗАМАНА - Число преступлений, совершаемых мужчинами, уменьшается после 25 лет

Число преступлений, совершаемых мужчинами, уменьшается после 25 лет

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29 декабря, 2020. Вторник 19:39
Число преступлений, совершаемых мужчинами, уменьшается после 25 лет

Нет ни одной научной теории, которая бы полностью охватывала все аспекты психологии терроризма и выявляла мотивы людей, вступающих в экстремистские организации. 

Как отмечают авторы книги «Эволюционная психология и терроризм», по статистике, чаще всего террористами становятся молодые мужчины. Объясняют же ученые это, обращаясь к поведенческой биологии. 

В период раннего взросления мужчины более склонны к рискованным действиям, а также у них отмечается высокий уровень тестостерона, считающегося одной из причин агрессивного поведения.

Исследования социального психолога Джеймса Дэббса показали, что число совершаемых мужчинами преступлений с применением насилия идет на убыль после достижения 25-летнего возраста.

 

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