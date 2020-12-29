В 2020 году в Российской Федерации предотвращен 41 террористический акт

Терроризм стал главной угрозой наступившего века. Борьба с терроризмом это общегосударственная задача, для реализации которой требуется мобилизация всех ресурсов.

В этом году, на этапе подготовки предотвращено 61 преступление террористической направленности, также 41 террористический акт. В текущем году, устранены 49 боевиков, больше 150 задержаны. Кроме того была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек межгосударственных экстремистских группировок. Не допущен заезд в России 149 зарубежных людей, имеющих отношение к идее радикального терроризма.