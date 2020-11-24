Жительница Дагестана подозревается в финансировании ИГ

В 2015 году, подозреваемая перечислила на банковскую карту Шокиржона Икрамова 40 тысяч рублей, зная, что Икрамов является членом террористической организации «Исламское государство» (запрещенной на территории РФ) и понимая, для чего они будут предназначены.

По данному факту возбуждено уголовное дело.