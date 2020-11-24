В 2015 году, подозреваемая перечислила на банковскую карту Шокиржона Икрамова 40 тысяч рублей, зная, что Икрамов является членом террористической организации «Исламское государство» (запрещенной на территории РФ) и понимая, для чего они будут предназначены.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Жительница Дагестана подозревается в финансировании ИГ
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 14:00
В финансировании терроризма подозревается 32-летняя жительница столицы Дагестана, сообщает пресс-служба Следственного комитета Дагестана.
В 2015 году, подозреваемая перечислила на банковскую карту Шокиржона Икрамова 40 тысяч рублей, зная, что Икрамов является членом террористической организации «Исламское государство» (запрещенной на территории РФ) и понимая, для чего они будут предназначены.
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