ЗАМАНА - Жительница Дагестана подозревается в финансировании ИГ

Жительница Дагестана подозревается в финансировании ИГ

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24 ноября, 2020. Вторник 14:00
Жительница Дагестана подозревается в финансировании ИГ

В финансировании терроризма подозревается 32-летняя жительница столицы Дагестана, сообщает пресс-служба Следственного комитета Дагестана.

Жительница Дагестана подозревается в финансировании ИГ
Антитеррор

В 2015 году, подозреваемая перечислила на банковскую карту Шокиржона Икрамова 40 тысяч рублей, зная, что Икрамов является членом террористической организации «Исламское государство» (запрещенной на территории РФ) и понимая, для чего они будут предназначены.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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