В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале

Как сообщает пресс-служба ЮОВС, в законную силу приговор не вступил и может быть обжалован. Напомним, что после ареста осенью 2017 года Казуев заявил, что это была не попытка теракта, и покушение на убийство Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина. В своих показаниях он утверждал следующее: "Где-то в начале 2017-го я был в Москве, когда ко мне подошел артист Максим Галкин подробных анкетных данных которого я не знаю, и предложил мне два миллиона рублей за убийство Филиппа Киркорова. Максим Галкин передал мне в качестве аванса миллион рублей, телефон "Нокия"-фонарик с сим-картой. Деньги я потратил на свои нужды и на приобретение компонентов, необходимых длявзрывного устройства". В очной ставке с Пугачевой, Киркоровым и Галкиным МВД Дагестана дало отказ, считая это попыткой обвиняемого затянуть следствие.