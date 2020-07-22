ЗАМАНА - В Нальчике предотвратили теракт

В Нальчике предотвратили теракт

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22 июля, 2020. Среда 18:43
В Нальчике предотвратили теракт

В столице КБР городе Нальчике предотвратили готовящийся сторонниками «Исламского государства» (организация, запрещённая в РФ) теракт. Убито четверо боевиков. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Центре общественных связей ФСБ.

В Нальчике предотвратили теракт
Антитеррор

В соответствии с данными, представленными источником в правоохранительных органах, террористический акт готовился в отношении работников силовых структур.

В горно-лесистой местности Чегемского района нашли четверых вооруженных боевиков. Они сопротивлялись и были ликвидированы. На месте боестолкновения обнаружен автомат, карабин, боеприпасы и два пистолета.

Когда обыскивали место их конспиративного проживания в Нальчике, нашли самодельное взрывное устройство, которое было готово к использованию, компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи, где содержались переписки с обсуждением планируемого теракта.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

 

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взяты из открытых источников
 

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