В Нальчике предотвратили теракт

В столице КБР городе Нальчике предотвратили готовящийся сторонниками «Исламского государства» (организация, запрещённая в РФ) теракт. Убито четверо боевиков. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Центре общественных связей ФСБ.

В соответствии с данными, представленными источником в правоохранительных органах, террористический акт готовился в отношении работников силовых структур.

В горно-лесистой местности Чегемского района нашли четверых вооруженных боевиков. Они сопротивлялись и были ликвидированы. На месте боестолкновения обнаружен автомат, карабин, боеприпасы и два пистолета.

Когда обыскивали место их конспиративного проживания в Нальчике, нашли самодельное взрывное устройство, которое было готово к использованию, компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи, где содержались переписки с обсуждением планируемого теракта.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.