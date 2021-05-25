Султан Хамзаев встретился с молодежью Дагестана

Сегодня, 25 мая, на базе Республиканского молодежного центра прошла встреча руководителя федерального проекта «Трезвая Россия», члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева с волонтёрами, общественными деятелями и лидерами молодежных объединений.

Открыл мероприятие министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, он поприветствовал участников дискуссии и Султана Хамзаева, поздравив его с днем рождения и подарив памятный кинжал.

Стоит отметить, что мероприятие проходило в рамках проекта «Диалог на равных». В ходе дискуссии Хамзаев отвечал на вопросы не только касающиеся проекта «Трезвая Россия», но и касательно других сфер деятельности.

Самой обсуждаемой темой стало развитие гражданской активности и добровольчества в Дагестане.

«Добровольческая деятельность является хорошим опытом для дальнейшего трудоустройства. Это хорошая возможность, чтобы вырасти. Ребята получают базу административных знаний и основные навыки по работе с общественностью. Те профессии, которые сейчас нам кажутся фундаментальными, через 15-20 лет могут оказаться незначительными, поэтому нам необходимо быть разносторонними и открытыми к новому. Будущее за гибридными профессиями. Необходимо развиваться, познавать разные профессии, интегрировать их», –поделился своим мнением Хамзаев.

Не остался в стороне и вопрос про проект, присутствующих интересовали планы на ближайшее время.

Руководитель проекта рассказал о том, продажи алкоголя с 18 лет до 21.что они выступают за повышение возраста

«В 18 лет человек не способен решить, что важно для него, он живет под воздействием внешних факторов. Каждый восемнадцатилетний ребенок может прийти в магазин и купить алкоголь. Я считаю, что это ненормально, и открыто заявляю, что государство не имеет права спаивать молодежь. С медицинской точки зрения возрастом психологического созревания считается 21 год. Это возраст, когда человек имеет определенный жизненный опыт и способен отвечать за последствия своих действий», – рассказал Хамзаев.