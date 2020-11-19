Новые выпускники школы «Лидер» - активисты и профессионалы профсоюза ДГУ

Возможность реализовать свой потенциал, обрести новых друзей, обучиться навыкам ораторского мастерства и получить знания по правовым вопросам предоставляют в школе студенческого актива «Лидер», функционирующая при Профсоюзном комитете ДГУ.

На церемонии закрытия смены школы за 2019-2020 года ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич вручил сертификаты

студентам, завершившим курс обучения. Выпускники школы становятся активистами или руководителями отдельных комиссий факультета и в центральных органах студенческого самоуправления.

Присутствовал и председатель первичной профсоюзной организации ДГУ - Нухкади Ибрагимович. «Школа «Лидер» подарила мне веру в себя и в свои силы. Я познакомился с очень крутыми ребятами с различных факультетов, нашёл единомышленников и приобрёл кучу новых друзей. Я узнал больше о своих правах, освоил навыки ораторского мастерства и изучил азы информационной работы. Спасибо школе за любовь к студентам, профсоюзу за школу», - делится выпускник школы Расул Абдурагимов.

На протяжении года ребята проходят обучение по пяти блокам: «Командообразование», «Лидерство», «Правовое ориентирование», «Информационный блок», «Ораторское искусство», «Документооборот». Деление по блокам позволяет углубленно изучить весь необходимый материал, разработать по каждому блоку методический материал, проводить промежуточное тестирование.

«Выпускникам желаю не останавливаться на достигнутом, двигаться к своей цели во благо нашего университета и республики в целом, успехов в каждых начинаниях и творческих идей на реализацию активистского потенциала»,- говорит заместитель руководитель профсоюзного комитета Магомед Гусейнов.

Профсоюз Даггосуниверситета — это крепкий союз студентов и преподавателей университета. Организация помогает студентам стать активными участниками социальных программ. Руководители жилищно-бытовой комиссии активно заселяют нуждающихся в общежития.

Школа студенческого актива функционирует при профсоюзном комитете с 2012 года. За 8 лет школа выпустила около 1000 студентов, которые по завершении обучения становились яркими активистами как в Профсоюзном комитете, так и в других органах студенческого самоуправления. Цель школы - привлечение учащихся первых и вторых курсов в ряды активистов Центрального профкома, профбюро факультетов и других органов студенческого самоуправления. Работа проходит под предводительством опытных тренеров и лекторов. Занятия проходят в мини-группах, один раз в неделю.