ЗАМАНА - Дагестанское региональное отделение Российского общества «Знание»  стало победителем всероссийского конкурса грантов

Дагестанское региональное отделение Российского общества «Знание»  стало победителем всероссийского конкурса грантов

Автор
14 ноября, 2020. Суббота 17:36
Дагестанское региональное отделение Российского общества «Знание»  стало победителем всероссийского конкурса грантов

Одним из победителей грантового проекта «Организация и проведение просветительских мастер-классов по цифровой грамотности» стало Дагестанское региональное отделение Российского общества «Знание» (РОЗ).  Цель проекта - организация и проведение просветительских мастер-классов командами регионов России с использованием цифровой информационно-образовательной платформы для формирования и развития у населения компетенций цифровой грамотности.

Дагестанское региональное отделение Российского общества «Знание»  стало победителем всероссийского конкурса грантов
Новости

«Учитывая важность процессов цифровизации современного общества, реализуемый по гранту РОЗ проект можно рассматривать как важный этап снижения цифрового разрыва и цифрового неравенства социума Дагестана. Цифровизация это состоявшаяся необходимость, технология и практика сегодняшнего дня, реализуемая на экономических, производственных, научно-технологических, социальных и гуманитарных площадках»,- отметил председатель Дагестанского регионального отделения РОЗ, ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов.

 Декан факультета информатики и информационных технологий ДГУ Заур Исмиханов и команда молодых талантливых преподавателей активно принялись за реализацию мероприятий гранта.

“В нашей стране реализуется стратегия  развития отрасли информационных технологий и повышение грамотности населения в этой сфере  - одна из актуальных ее задач. Особенно важно повышение грамотности населения во взаимодействии с государственными структурами и учреждениями на стороне современных  цифровых платформ и технологий. В этой связи реализация данного гранта представляется целесообразной и своевременной задачей, с которой наш университет успешно справляется”, - отмечает руководитель подразделения вуза.

 

Команда ДГУ  в составе 12 человек на первом этапе реализации гранта  проходит обучение по федеральной программе повышения цифровой грамотности, идёт освоение таких компетенций, как разработка интерактивных курсов, проектирование программ ДПО, поиск и оценка качества электронного ресурса, управление проектами и дистанционные коммуникации.

 

Милана Меджидова 

 

Последнее от Milana Medzhidova

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top