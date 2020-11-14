Дагестанское региональное отделение Российского общества «Знание» стало победителем всероссийского конкурса грантов

Одним из победителей грантового проекта «Организация и проведение просветительских мастер-классов по цифровой грамотности» стало Дагестанское региональное отделение Российского общества «Знание» (РОЗ). Цель проекта - организация и проведение просветительских мастер-классов командами регионов России с использованием цифровой информационно-образовательной платформы для формирования и развития у населения компетенций цифровой грамотности.

«Учитывая важность процессов цифровизации современного общества, реализуемый по гранту РОЗ проект можно рассматривать как важный этап снижения цифрового разрыва и цифрового неравенства социума Дагестана. Цифровизация это состоявшаяся необходимость, технология и практика сегодняшнего дня, реализуемая на экономических, производственных, научно-технологических, социальных и гуманитарных площадках»,- отметил председатель Дагестанского регионального отделения РОЗ, ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов.

Декан факультета информатики и информационных технологий ДГУ Заур Исмиханов и команда молодых талантливых преподавателей активно принялись за реализацию мероприятий гранта.

“В нашей стране реализуется стратегия развития отрасли информационных технологий и повышение грамотности населения в этой сфере - одна из актуальных ее задач. Особенно важно повышение грамотности населения во взаимодействии с государственными структурами и учреждениями на стороне современных цифровых платформ и технологий. В этой связи реализация данного гранта представляется целесообразной и своевременной задачей, с которой наш университет успешно справляется”, - отмечает руководитель подразделения вуза.

Команда ДГУ в составе 12 человек на первом этапе реализации гранта проходит обучение по федеральной программе повышения цифровой грамотности, идёт освоение таких компетенций, как разработка интерактивных курсов, проектирование программ ДПО, поиск и оценка качества электронного ресурса, управление проектами и дистанционные коммуникации.

Милана Меджидова