ЗАМАНА - Эседулле Абачеву присвоили воинское звание

Эседулле Абачеву присвоили воинское звание

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19 марта, 2021. Пятница 15:05
Эседулле Абачеву присвоили воинское звание

Эседулла Абдулмуминович Абачев — табасаранский военнослужащий, генерал-майор ВС РФ (2021).

Эседулле Абачеву присвоили воинское звание
Информация

Уроженец сел. Зильдик Хивского района Дагестана. Эседулла Абачев в 1989 году окончил Харьковское высшее танковое командное училище, а в 2002 г. – Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. В разные годы служил командиром полка в Чеченской республике, заместителем командира дивизии, полномочным представителем МО РФ в РД, командиром бригады. Участвовал в разных боевых действиях (Армяно-Азербайджанский конфликт, Чеченская республика, Республика Южная Осетия и т. д.). В настоящее время является начальником 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии, штаб которой дислоцируется в Уссурийске.

Имеет Орден мужества, орден «За военные заслуги», медаль «За отвагу» и много других наград.

Указом Президента России от 18 марта 2021 года присвоено воинское звание генерал-майора.

 

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