ЗАМАНА - Эдуард Уразаев прокомментировал Постановление Совета Федерации

Эдуард Уразаев прокомментировал Постановление Совета Федерации

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19 марта, 2021. Пятница 12:41
Эдуард Уразаев прокомментировал Постановление Совета Федерации

«Постановление Совета Федерации - серьезный документ, дающий хорошие шансы для социально-экономического развития Дагестана.

Эдуард Уразаев прокомментировал Постановление Совета Федерации
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Отрадно, что в этом документе отражены почти все проблемные направления жизнедеятельности Дагестана, которые были обозначены в ходе обсуждения при проведении Дней Республики Дагестан в Совете Федерации ФС РФ. В нем Правительству РФ и ряду федеральных министерств предложено рассмотреть 17 вопросов по конкретным отраслям экономики и социальной сферы, включая вопросы и по отдельным объектам. И хотя они носят рекомендательный характер, тем не менее это серьезный документ, к которому нельзя отнестись халатно или недостаточно серьёзно. И он даёт хорошие шансы для существенных подвижек в социально-экономическом развитии республики.

Уже в сентябре текущего года Совет Федерации постановил рассмотреть отчеты Правительства РФ и Правительства РД о ходе исполнения данных рекомендаций. Из постановления видно, что многое в реализации намеченных проектов и предложений зависит от усилий органов власти и местного самоуправления Дагестана по подготовке качественных и обоснованных материалов в федеральные министерства и ведомства, от развития частно-государственного и частно-муниципального партнёрства, привлечения инвестиций и целевого расходования бюджетных средств».

 

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