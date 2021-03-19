Эдуард Уразаев прокомментировал Постановление Совета Федерации

Отрадно, что в этом документе отражены почти все проблемные направления жизнедеятельности Дагестана, которые были обозначены в ходе обсуждения при проведении Дней Республики Дагестан в Совете Федерации ФС РФ. В нем Правительству РФ и ряду федеральных министерств предложено рассмотреть 17 вопросов по конкретным отраслям экономики и социальной сферы, включая вопросы и по отдельным объектам. И хотя они носят рекомендательный характер, тем не менее это серьезный документ, к которому нельзя отнестись халатно или недостаточно серьёзно. И он даёт хорошие шансы для существенных подвижек в социально-экономическом развитии республики.

Уже в сентябре текущего года Совет Федерации постановил рассмотреть отчеты Правительства РФ и Правительства РД о ходе исполнения данных рекомендаций. Из постановления видно, что многое в реализации намеченных проектов и предложений зависит от усилий органов власти и местного самоуправления Дагестана по подготовке качественных и обоснованных материалов в федеральные министерства и ведомства, от развития частно-государственного и частно-муниципального партнёрства, привлечения инвестиций и целевого расходования бюджетных средств».