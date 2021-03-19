COVID внес свои коррективы: в махачкалинском ЗАГСе подвели итоги 2020 года

Сколько пар решили зарегистрировать свой брак в столице Дагестана в 2020 году и сколько развелись? Как Covid-19 повлиял на эти процессы? Повысилась ли рождаемость? Кого в Махачкале появляется больше: мальчиков или девочек? Какие самые популярные имена у детей? О такой статистике уходящего года рассказали в отделе ЗАГСа г. Махачкалы Министерства юстиции РД.

О пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции значительно отразилась на работе ЗАГСа, соответственно и на свадьбах с разводами, особенно в начале первой волны распространения Covid. Регистрация брака проводилась и в период карантина, но в течение некоторого времени в Махачкале торжественные церемонии с участием гостей были запрещены.

По словам начальника махачкалинского ЗАГСа Заиры Омаровой, это в целом повлияло на количество регистраций в злополучном 2020 году. Так, общее число зарегистрированных в отделе актов составило 22 431. Самое большое число из них – выдача свидетельств о рождении – 11 823.

Число заключенных браков в минувшем году достигло порядка 3 500. Впрочем, когда одни женились, другие кардинально пересмотрели свое отношение к браку, окончательно поставив точку в семейных отношениях. Так, одновременно с тем, что махачкалинцы связывают себя узами брака, более одной тысячи оформленных ранее супружеских отношений было расторгнуто. Это составляет порядка 25-30% от заключенных браков за год. По словам собеседницы, данные показатели остаются практически неизменными уже на протяжении нескольких лет. Чаще всего подают на развод пары, прожившие несколько месяцев в браке.

Говоря о введении ограничительных мер, Заира Омарова отметила, что с марта прошлого года на регистрациях брака присутствовали только женихи и невесты. Однако позже разрешили в ограниченном формате – с соблюдением всех противоэпидемических требований, социального дистанцирования, масочного режима. Сейчас также все регистрации проходят в масках – средства индивидуальной защиты, в том числе, носят и жених с невестой. В зале регистрации разрешено присутствие нескольких гостей.

При подаче заявлений о регистрации вступающим в брак разъясняется семейное законодательство, доводятся юридические аспекты, нюансы проведения торжественной регистрации брака. Отмечается также значительное уменьшение проведения регистраций браков в торжественной обстановке. В большинстве случаев невеста берет фамилию супруга.

О браках

В 2020 году в Махачкале зарегистрировано около 3500 браков. За 2019 год в дагестанской столице было зафиксировано немного больше свадеб – 3800. Эта разница в 300 регистраций в большей степени образовалась за счет периода, когда не проводились церемонии. Многие переносили регистрацию, чтобы можно было пожениться с участием гостей. Некоторые совсем отказались, решив отложить свадьбу на год или более длительный срок, когда ситуация совсем поменяется.

Как рассказала специалист отдела регистрации ЗАГСа г. Махачкалы Тамила Тарханова, в брак вступают пары абсолютно разных возрастов – и молодые, и пожилые. Так, самой молодой невесте

было 17 лет, а жениху – 18. В то же время были и возрастные «молодожены»: самый взрослый жених женился в 70 лет, а возрастной невесте было 65 лет.

Вместе с тем наблюдается тенденция «взросления» браков – выходить замуж и жениться, как и заводить детей, стали позже и более осознанно. Средний возраст создания семьи для махачкалинцев приближается к 25-30 годам. Бывает такое, что в повторный брак вступает одна и та же пара.

Популярны среди махачкалинцев и, в частности, махачкалинок, и браки с иностранцами. За минувший год очень много девушек из нашего города выбирали суженых из Азербайджана, Армении и Грузии, но были и женихи из Бразилии и Марокко.

Летний период традиционно является самым востребованным для свадеб. Свадебный бум, по традиции, пришелся на июль-август. В 2020 году, даже во время пандемии, количество браков в данный период было ненамного меньше, чем в 2019-м. Нередко пользуется спросом для свадеб День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Хотя к концу года свадеб тоже было немало. По всей видимости, махачкалинцы хотели встретить Новый год в обновленном статусе.

Самым «несвадебным» периодом в 2020 г. можно назвать май, на который пришлись священный для мусульман месяц Рамадан и самый пик первой волны пандемии.

О рождаемости

Рождаемость в столице республики в минувшем году немного повысилась. Из 11 823 детей девочек зарегистрировано 6300. Мальчиков – более 5500. Ежемесячно столичным ЗАГСом принимается от 800 до 1000 и более заявлений от родителей, – рассказала специалист Солатанат Мусаева. По ее словам, бейби-бум в Махачкале в 2020 году пришелся на август и сентябрь.

Возраст родителей заметно расширился и теперь варьируется от 17 до 60 лет. Самой молодой мамочке в 2020 году было 17 лет, папе – 19. В то же время одна из махачкалинок родила ребенка в 47 лет, а самому взрослому папе на момент отцовства исполнилось 60.

Имя Сафия остается популярным среди девочек. Востребованы также имена Хадиджа, Амина, Аиша и Фатима. Топ имен для мальчиков – Мухаммад, Абубакр, Ибрагим, Халид, Юсуф.

Самыми необычными мужскими именами в этом году в Махачкале стали Алдан и Атанас. Девочек также называли редкими именами – Суйдус, Бисти, Гогурчун, Агабича. Самым коротким именем стало необычное женское имя Ая.

Сохранилась среди махачклаинцев и традиция называть детей именами предков, отодвинув моду на имена из зарубежных сериалов и фильмов.

Не наблюдалась в Махачкале, отмечают в ЗАГСе, и набирающая в стране тенденция давать детям матчества вместо отчества. На это, по мнению собеседницы, влияют традиционные взгляды и патриархальный уклад жизни дагестанцев.

Наши дни

Говоря о работе ЗАГСа уже в 2021 году, хочется отметить большой наплыв посетителей. Об этом свидетельствуют не только очереди перед кабинетами, но и цифры в журнале регистрации: на начало года заключено 600 браков, расторгнуто – 230. В то же время зарождается новая жизнь, и на сегодняшний день органом регистрации выдано 2252 свидетельства о рождении ребенка.