Перспективы развития Махачкалы обсудили под руководством Сергея Меликова

Перспективы развития Махачкалы обсудили сегодня, 18 марта, на заседании Совета при Главе РД по градостроительству и архитектуре под руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

Столица Дагестана сегодня является крупнейшим городом Северо-Кавказского федерального округа, и его население растет с каждым годом. Только за последние 10 лет численность населения выросла практически в 2 раза.

По мнению руководителя региона, столь резкий рост населения свидетельствует о значительном экономическом потенциале города, ставшего ядром целой агломерации, вовлекшей в свой ареал Каспийск и ряд населенных пунктов соседних районов.

Вместе с тем замечено, что увеличение населения создало спрос на недвижимость, вслед за которым очень динамично росло и предложение. Объемы строительства в Махачкале в последние годы не могут не удивлять, так как по абсолютным показателям они выше, чем во многих регионах страны. Только за два года – 2017-2019 – в Махачкале было введено более 1 млн кв. метров общей площади жилых домов. «Такой рост не происходил гармонично. В 90-е годы облик города изменился благодаря массовым пристройкам к жилым домам и строительству в нарушение планов застройки, когда частные дома стали строить во дворах домов многоквартирных. В 2000-е годы настала пора хаотичной точечной застройки города многоэтажными домами. Причем значительная часть этого строительства шла с грубейшими нарушениями норм земельного и градостроительного законодательства. Я бы даже сказал, в отсутствие всяких норм, в результате чего строительство не соответствовало обычным требованиям безопасности», – отметил Сергей Меликов.

В качестве яркого примера глава региона привел ситуацию с более чем 400-ми многоквартирными домами, которые по факту существуют, но с правовой точки зрения эти дома существовать не должны.

Такое строительство, по мнению главы республики, привело к повышенным темпам износа коммунальной и инженерной инфраструктуры – объектов электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ситуация сложилась во многом в силу того, что застройщики не учитывали подобные вопросы при строительстве.

«В настоящее время перед нами город, где канализационные стоки сбрасываются без должной очистки, где отравления людей водопроводной водой стали обыденностью, где отключения электроэнергии происходят регулярно, люди гибнут из-за неисправностей систем газового оборудования, а часть домов должна быть переселена из-за активных оползневых процессов. Ситуация достигла такой степени, что вопросы по сути местного значения – темы канализации, водоснабжения – пришлось поднимать в верхней палате российского парламента. Большая часть работы в Совете Федерации была направлена на решение именно этих проблем», – констатировал Меликов.

Остановился глава региона и на внешнем облике столицы республики, отметив, что годами площадь общественных пространств, зеленых насаждений планомерно сокращалась. Сергей Меликов предложил поднять архив с документальными кадрами и сравнить, какой была Махачкала 25-30 лет назад, и во что ее превратили. «Этот город был зеленым и интересным для всех, в том числе для туристов. А сегодня вместо парков и садов мы вырастили настоящие «бетонные джунгли», что вполне обоснованно вызывает недовольство жителей», – сказал глава субъекта.

Удручающее впечатление, по словам Врио Главы РД, оставляет ситуация в пригородных поселках города, где люди вынуждены жить в отсутствии элементарных условий.

«Нельзя сказать, что в городе никогда не принимали попыток изменить ситуацию. Проведено обновление центральной площади Махачкалы. Реализуются национальные проекты «Жилье и городская среда», но весьма хаотично. Никакого комплексного подхода нет», – прокомментировал Меликов.

Также отмечено, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году в Махачкале работы завершены на всех объектах: это 6 объектов регионального значения, 85 объектов ремонта улиц, 64 объекта организации дорожного движения. «Все это реализовано, но давайте зададим главный вопрос: а стало ли лучше?», – обратился к участникам заседания Меликов.

Среди проводимой работы обозначены и попытки сохранить в городе оставшиеся «зеленые» территории. Буквально на днях Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны.

Масштабная общественная территория создается в районе Духовно-просветительского центра им. Пророка Исы. «Хотел бы огромное спасибо сказать муфтияту Дагестана. Там четко видна целенаправленная работа, которая, я уверен, будет завершена», – сказал глава региона.

Помимо прочего, разработана концепция комплексного развития территории улицы Коркмасова, улицы Белинского, а также территории ЦУМа в Махачкале, проект благоустройства парка «Озеро Ак-Гёль».

Однако, убежден Сергей Меликов, за этими частными улучшениями и, возможно, интересными проектами не всегда просматривается линия стратегического развития города. «Есть примеры благоустройства придомовых территорий, но нет принципиального решения по прекращению точеной застройки и переходу к комплексному развитию территорий, хотя я объявил об этом еще в конце ноября прошлого года. На сегодняшний день прекращение точечной застройки является не просто требованием Главы республики, а требованием федерального законодательства», – сказал руководитель субъекта.

Сергей Меликов обозначил позицию, что осуществление Махачкалой столичных функций возможно только при обеспечении городом целого ряда условий общегородского масштаба.

Среди них:

– устойчивость общегородского развития, экологическая безопасность, охрана окружающей природной среды, учет требований гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций;

– сохранение природного, ландшафтного, исторического своеобразия столицы и ее пригородов;

– развитие в Махачкале систем городских общественных центров, а также зон рекреационных и спортивных комплексов как инфраструктуры национального и международного туризма;

– комплексное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города, обеспечивающих устойчивое функционирование всех систем обслуживания Махачкалы и гостей столицы.

При этом глава республики обратил внимание на тот факт, что в Стратегию социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2024 года закладываются мероприятия по развитию четырех городов – это Махачкала, Каспийск, Хасавюрт и Дербент. «Мы выбрали эти агломерации потому, что они являются опорными для развития других городов, так как находятся на федеральной трассе и являются воротами в республику. В итоге стратегические изменения коснутся и других городских округов», – сообщил Меликов.

Продолжая, руководитель республики отметил, что лично объездил Махачкалу и обратил внимание на некоторые вопросы. Например, следует создать условия для беспрепятственного передвижения машин, в том числе скорой помощи и пожарных, а для этого – разгрузить транспортные потоки и навести порядок с автопарковками. Также глава региона обозначил необходимость решения проблемы с освещением и в целом подготовки города к нормальному функционированию вне зависимости от погодных условий. Вместе с тем Сергей Меликов отметил, что необходимо учитывать пожелания людей и изучать опыт других городов, где городская среда отвечает сегодняшним требованиям. В первую очередь, уверен глава региона, надо навести элементарный порядок – обеспечить чистоту, навести порядок с рекламой, незаконными стройками.

О перспективах развития столицы Дагестана доложил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов. В первую очередь он выделил пять направлений, которые беспокоят махачкалинцев. Среди них – низкий уровень городской среды и экологии, необходимость улучшения жилищных условий граждан, наведения порядка в сфере строительства и городских транспортных связей.

Конкретизируя, он отметил, что 75% территории города занимает жилая застройка, преимущественно речь идет об индивидуальном жилищном строительстве. Такую ситуацию главный архитектор республики назвал «ложной урбанизацией». То есть бурный рост численности городского населения не сопровождается соразмерным ростом городских функций, способных обеспечить адекватный уровень включения новых горожан в городскую культурно-экономическую среду.

Отдельно остановился Незир Гусейнов на текущем состоянии градостроительных документов. Например, генеральный план города Махачкалы, правила землепользования и застройки города подлежат полному пересмотру.

Говоря о конкретных мерах, главный архитектор отметил, что нацпроекты и инвестиции – исторический шанс изменить наши города. У города, выразил уверенность он, есть все предпосылки для развития.

Среди основных направлений сбалансированного развития города Незир Гусейнов выделил следующие: инфраструктура для человека, комфортная городская среда, достойное жилищное строительство, образование, транспорт, туризм, экология.

Для улучшения ситуации докладчик внес ряд предложений: комплексное развитие застроенных территорий, ревитализация промзон, обеспечение комплексного развития территории. Начинать работу, по мнению главы профильного Комитета, следует с комплексного анализа потенциала развития Махачкалинской агломерации. Затем необходимо наведение порядка в документации территориального планирования и градостроительного зонирования. Результатами территориального планирования должны стать современная социальная, коммунальная и транспортная инфраструктуры, обеспечение комплексной застройки территорий, предупреждение бессистемной застройки, актуализированная система градостроительного регулирования, качественная и комфортная среда жизнедеятельности человека.

Своим видением ситуации поделился мэр города Салман Дадаев. При этом глава города разделил развитие Махачкалы на долгосрочные планы и планы реализации сегодняшнего дня. Одной из ключевых задач в связи с этим названо внесение изменений в документы территориального планирования, которые будут опираться на стратегию комплексного развития города и мастер-план.

Мэр столицы обозначил главные проблемы Махачкалы. В части инженерной инфраструктуры город, и особенно его периферия, испытывает острую нехватку в качественной питьевой воде. На сегодняшний день город обеспечен водой из расчета на 400 тыс. человек, тогда как фактическая численность населения столицы составляет примерно 1,2 млн. человек. Общий объем поступающей воды составляет 370 тыс. куб. м., но с учетом развития города ее необходимо свыше 500 тыс. куб. м. Практически отсутствует ливневая канализация. Общая протяженность имеющейся ливневки – 48 км. При этом она представляет собой отдельные закрытые ливнестоки с территорией капитальной застройки, в которые врезаны канализационные сети. Электросетевое хозяйство, по словам мэра города, находится в удручающем состоянии и его развитие возможно только в рамках консолидации с ПАО «Россети». Среди трудностей и нехватка социальной инфраструктуры. На сегодняшний день количество учащихся превышает проектную мощность образовательных организаций в два, а иногда в три раза, 8 среднеобразовательных школ функционируют в трехсменном режиме обучения, а в очереди на устройство в дошкольные учреждения зарегистрировано более 27 тыс. детей.

С учетом имеющихся проблем стратегией развития Махачкалы, как сообщил ее руководитель, определены несколько основных векторов. Так, в рамках Республиканской инвестиционной программы ведется проектирование и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В том числе завершается проектирование и запланировано строительство 8 новых линейных объектов водоснабжения поселков, 2 объектов водоотведения общей протяженностью около 360 км. Решается вопрос со строительством таких ключевых объектов, как канализационный коллектор и очистные сооружения к нему. Для решения проблемы с ливневым водоотведением в рамках реализации госпрограммы РД «Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» в 2021 году запланированы работы по проектированию строительства системы ливневой канализации с последующей реализацией в 2022-2024 годах.

В текущем году ведется строительство пяти общеобразовательных учреждений почти на 4 тысячи ученических места и девяти детских дошкольных образовательных учреждений на 1,5 тысячи мест. При этом сложности при строительстве новых объектов, по словам Дадаева, возникают с подбором земельных участков.

В этой связи была проделана большая работа, в результате которой за два года удалось вернуть в муниципальную собственность 165 га земли, что в свою очередь позволило сформировать 52 земельных участка для строительства социальной инфраструктуры. Из них два участка уже передано для строительства двух поликлиник.

Подводя итоги обсуждения, глава региона рекомендовал коллегам с целью эффективного решения обозначенных проблем столицы изучать опыт других городов, в том числе и Дербента, где уже реализуются многие из современных направлений городского развития. «У кого-то нет очистных, у кого-то дорог. Мы будем решать эти вопросы на республиканском уровне. Но для того, чтобы убрать мусор, денег не надо. Для того, чтобы повесить дорожные знаки – тоже. Возможно, нам надо проработать на уровне республики организацию административно-технической инспекции», – отметил Сергей Меликов и предложил главам муниципалитетов взять за основу в своей работе рекомендации Комитета по архитектуре и градостроительству по дизайн-коду городов.

В обязательном порядке глава республики поручил проработать предложения по созданию сообществ в таких сферах, как строительство и транспорт. «Нам надо собирать основных застройщиков и перевозчиков, знакомиться с ними, обрисовывать правила перевозок по всему Дагестану. В апреле мы планируем большое совещание по транспорту, которое коснется дорог, перевозок, аэропорта, железнодорожного сообщения. Нам надо понимать, что происходит в каждой из сфер, и какие реперные точки нужно обозначать для развития», – сказал, в частности, Меликов. Вместе с тем он добавил, что заинтересован в решении всех имеющихся проблем совместно с руководством города, которому поручено не позднее 30 апреля представить план развития города Махачкалы на 2021-2024 годы. «Это не план территориального развития, не мастер-план, а план градоначальника, который предусматривает в том числе разработку СТП, мастер-плана и других документов, но параллельно с этим – развитие города по тем направлениям, о которых я сказал», – резюмировал Сергей Меликов.

Эту работу следует проводить в несколько этапов – определить, что нужно сделать немедленно, корректировать задачи на 2021 год и наметить планы на долгосрочную перспективу.