Юсупов Газимагомед Джабраилович

Родился в 1941 году в селении Цудахар Левашинского района.

Окончил филологический факультет Дагестанского государственного университета им. В. И. Ленина. Занимался журналистикой: работал корреспондентом республиканской газеты "Ленинское знамя", редактором Дагучпедгиза, редактором даргинского выпуска журнала "Соколенок", заведующим редакцией Дагестанского учебно-педагогического издательства, главным редактором республиканской даргинской газеты "Замана".

Член Союза писателей СССР с 1986 года. Член Союза журналистов СССР с 1970 года.

Начал печататься с 1967 года в республиканской газете "Ленинское знамя" и даргинском выпуске альманаха "Дружба".

Первая книга рассказов "Не виню" вышла в Дагестанском книжном издательстве на даргинском языке в 1974 году. В последующие годы республиканские издательства выпустили прозаические сборники: "Непредвиденная дорога", "В ожидании…", "Жаркий день", "Избранное".

Г. Юсупов осуществил переводы на даргинский язык книг М. Ю. Лермонтова "герой нашего времени", А. Гайдара "Школа", Г.-Х. Андерсена "Снежная королева", Л. Астрид "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", а так же ряда пьес советских и зарубежных авторов для Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая.

Является автором пьесы "Мы еще посмотрим", поставленного на сцене Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая.

В своих произведениях писатель поднимает социальные и нравственные проблемы современной действительности.

Г. Юсупов – заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Награжден орденом Дружбы, почетной грамотой Госсовета РД и др.

Возглавлял республиканскую общественно-политическую газеты "Замана" на даргинском языке с 1993 по 2012 года.