Русский театр покажет «Хануму» в режиме онлайн-трансляции
- Автор Мадина
- 24 марта, 2020. Вторник 12:45
Русский театр перейдет в режим «онлайн». Уже с 27 марта постановки можно будет смотреть на канале театра в YouTube (Dagrusteatr Rd).
Первая онлайн-трансляция пройдет во Всемирный день театра. Праздник отмечается каждый год 27 марта. В 17:00 в Большом зале начнут показ «Ханумы». Зрители в прямом эфире получат возможность смотреть постановку в домашних условиях. Посмотреть трансляцию можно будет тут. Подробнее можно прочитать тут.
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