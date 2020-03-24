ЗАМАНА - Русский театр покажет «Хануму» в режиме онлайн-трансляции

Русский театр покажет «Хануму» в режиме онлайн-трансляции

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24 марта, 2020. Вторник 12:45
Русский театр покажет «Хануму» в режиме онлайн-трансляции

Русский театр перейдет в режим «онлайн». Уже с 27 марта постановки можно будет смотреть на канале театра в YouTube (Dagrusteatr Rd). 

Русский театр покажет «Хануму» в режиме онлайн-трансляции
Культура

Первая онлайн-трансляция пройдет во Всемирный день театра. Праздник отмечается каждый год 27 марта. В 17:00 в Большом зале начнут показ «Ханумы». Зрители в прямом эфире получат возможность смотреть постановку в домашних условиях. Посмотреть трансляцию можно будет тут. Подробнее можно прочитать тут.

 

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