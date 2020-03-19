ЗАМАНА - Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

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19 марта, 2020. Четверг 15:21
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

В данный момент фильм «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга получил звание самого популярного кино. Фильм предсказывает появление коронавируса.

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Культура

Как сообщает Warner Bros, «Заражение» сейчас — один из самых популярных фильмов. Также фильм вошел в списки трендов iTunes и Amazon Prime. Сюжет фильма рассказывает историю распространения эпидемии некоего вируса MEV-1, начавшегося в Китае и достигшего США. 

 

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