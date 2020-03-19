Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

Как сообщает Warner Bros, «Заражение» сейчас — один из самых популярных фильмов. Также фильм вошел в списки трендов iTunes и Amazon Prime. Сюжет фильма рассказывает историю распространения эпидемии некоего вируса MEV-1, начавшегося в Китае и достигшего США.