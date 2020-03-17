ЗАМАНА - Дагестанцы в "Лидерах России"

Дагестанцы в "Лидерах России"

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17 марта, 2020. Вторник 13:31
Дагестанцы в &quot;Лидерах России&quot; Дагестанцы в &quot;Лидерах России&quot; Дагестанцы в &quot;Лидерах России&quot;

16 марта в столице России прошло открытие полуфиналов конкурса «Лидеры РФ» по специализациям «Наука» и «Финансы и технологии». Соревнование идет при поддержке РАНХиГС.

Дагестанцы в "Лидерах России"
Культура

Дагестан представляют 6 граждан: из них 4 в специализации «Наука».  Нужно заметить, что полуфинал специализации «Наука» пройдет 16–17 марта. Участники конкурса за 2 дня обязаны показать свои лидерские качества и посоревноваться в очных оценочных мероприятиях за попадание в финал. В среду, 18 марта, будут проведены мастер-классы от ведущих экспертов России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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