Дагестанцы в "Лидерах России"

16 марта в столице России прошло открытие полуфиналов конкурса «Лидеры РФ» по специализациям «Наука» и «Финансы и технологии». Соревнование идет при поддержке РАНХиГС.

Дагестан представляют 6 граждан: из них 4 в специализации «Наука». Нужно заметить, что полуфинал специализации «Наука» пройдет 16–17 марта. Участники конкурса за 2 дня обязаны показать свои лидерские качества и посоревноваться в очных оценочных мероприятиях за попадание в финал. В среду, 18 марта, будут проведены мастер-классы от ведущих экспертов России. Подробнее можно прочитать тут.