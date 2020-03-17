Интеллектуальная игра брейн-ринг «Великая Победа», приуроченная ко Дню православной книги, была организована в периметре духовно-просветительского центра при Свято-Успенском кафедральном соборе города Махачкалы по благословению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

В игре, организованной отделом религиозного образования и катехизации Махачкалинской епархии, участвовали ученики епархиальных воскресных школ в возрасте от 13 до 18 лет. Также в Махачкалу прибыли на игру гости из других городов. Подробнее можно прочитать тут.