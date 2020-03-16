Дагестанская команда КВН "Не по-детски Денеб" стала победителем в детской лиге КВН

В группу жюри вошли такие популярные звезды: Пелагея, Дмитрий Хрусталев и Эдгард Запашный. Стоит напомнить, что в 2019 году детская команда из РД уже участвовала в этом конкурсе и достигла финала.