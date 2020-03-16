ЗАМАНА - Дагестанская команда КВН "Не по-детски Денеб" стала победителем в детской лиге КВН

Дагестанская команда КВН "Не по-детски Денеб" стала победителем в детской лиге КВН

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16 марта, 2020. Понедельник 13:21
Дагестанская команда КВН &quot;Не по-детски Денеб&quot; стала победителем в детской лиге КВН

В группу жюри вошли такие популярные звезды: Пелагея, Дмитрий Хрусталев и Эдгард Запашный. Стоит напомнить, что в 2019 году детская команда из РД уже участвовала в этом конкурсе и достигла финала.

Дагестанская команда КВН "Не по-детски Денеб" стала победителем в детской лиге КВН
Культура

 

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