В Дагестане проводится акция памяти «Лица Победы»
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 13:13
В РД идет акция памяти «Лица Победы».
Задачи акции – сохранение памяти о героизме граждан России в Великую Отечественную войну и показ живой связи поколений. Подробнее можно прочитать тут.
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