На войну Вера Никитина отправилась в 1942 году добровольцем. А в мае 1945-го пришла к Берлину и написала на стене рейхстага: «Липина из Кизляра».

В личном параде во дворе ее многоквартирного дома на улице Циолковского участвовали 80 военных Кизлярского батальона Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России. Подробнее можно прочитать тут.