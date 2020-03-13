В Кизляре для ветерана Великой Отечественной провели персональный парад
- Автор Мадина
- 13 марта, 2020. Пятница 16:17
12 марта в Кизляре для ветерана Великой Отечественной войны Веры Никитиной военные Национальной гвардии организовали персональный парад, передает сетевое издание «Инфо-Кизляр».
На войну Вера Никитина отправилась в 1942 году добровольцем. А в мае 1945-го пришла к Берлину и написала на стене рейхстага: «Липина из Кизляра».
В личном параде во дворе ее многоквартирного дома на улице Циолковского участвовали 80 военных Кизлярского батальона Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России. Подробнее можно прочитать тут.
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