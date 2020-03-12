ЗАМАНА - В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России»

В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России»

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12 марта, 2020. Четверг 17:26
В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России»

1 марта 2020г. в 12.00 в Москве прошла праздничная презентация фотовыставки всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов РФ».

В Москве прошла фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России»
Культура

Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов РФ» получил всероссийского грант конкурса в номинации «Патриотическое воспитание – сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны». Подробнее можно прочитать тут.

 

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