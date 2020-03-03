В Махачкале прошла всероссийская акция «Граффити Победы»
- Автор Мадина
- 03 марта, 2020. Вторник 00:26
2 марта на улице Пушкина рядом с Приморским парком в столице Дагестана прошло патриотическое мероприятие «Граффити Победы», организованное местным отделением движения «Юнармия» при поддержке министерства по делам молодежи РД.
В процессе мероприятия участники юнармейского движения нарисовали на стене граффити с изображением Абдулхакима Исмаилова – Героя РФ, награждённого медалью «За взятие Берлина» и принимавшего участие в водружении знамени Победы над Рейхстагом. Подробнее можно прочитать тут.
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