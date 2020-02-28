В Махачкале открылась персональная выставка художницы Жанны Колесниковой

Как сообщили "Замана" в пресс-службе минкультуры Дагестана, на выставке представили ретроспективные работы, которые были выполнены в разные годы творчества художницы. Следует отметить, что работа выставки продолжится до 7 апреля в Махачкалинском Музее изобразительных искусств. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"