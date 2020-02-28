Как сообщили "Замана" в пресс-службе минкультуры Дагестана, на выставке представили ретроспективные работы, которые были выполнены в разные годы творчества художницы. Следует отметить, что работа выставки продолжится до 7 апреля в Махачкалинском Музее изобразительных искусств. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
В Махачкале открылась персональная выставка художницы Жанны Колесниковой
- Автор Габи
- 28 февраля, 2020. Пятница 16:30
Открытие персональной экспозиции художницы Жанны Колесниковой прошло накануне в дагестанской столице.
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