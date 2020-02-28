В процессе мероприятия показали музыкально-драматической постановки «Жил такой парень» по мотивам произведения Василия Шукшина, где главную роль исполнял заслуженный артист России Андрея Мерзликина. Организовали праздничное мероприятие Каспийская флотилия и Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ.
Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
- Автор Мадина
- 28 февраля, 2020. Пятница 08:29
27 февраля в Каспийске в КРЦ «Москва», Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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