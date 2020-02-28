ЗАМАНА - Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Автор
28 февраля, 2020. Пятница 08:29
Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

27 февраля в Каспийске в КРЦ «Москва», Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Культура

В процессе мероприятия показали музыкально-драматической постановки «Жил такой парень» по мотивам произведения Василия Шукшина, где главную роль исполнял заслуженный артист России Андрея Мерзликина. Организовали праздничное мероприятие Каспийская флотилия и Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ.

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top